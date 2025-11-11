Trovata morta una donna: probabile intossicazione

Arquata Scrivia (Al) – Tragedia nella mattinata di oggi ad Arquata Scrivia. Una donna di 41 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento in Via Libarna, dopo che da alcuni giorni non rispondeva ai familiari e ai vicini. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Durante i rilievi, i Vigili del fuoco hanno rilevato la presenza di monossido di carbonio, ma le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Le verifiche proseguiranno per stabile l’origine della possibile perdita e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.