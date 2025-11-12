Assalto in Corso Novara: presa a mazzate l’auto della troupe di Rete 4

Torino – Vetro posteriore completamente sfasciato, parabrezza e vetro lato passeggero gravemente danneggiati. Ecco come la gang Don Alì ha ridotto della troupe di rete 4 di “Diritto e Rovescio” che ieri, Martedì 11 Novembre, era arrivata a Torino per realizzare un servizio sul “capo dei maranza” e sulle baby gang in generale. I cronisti del programma televisivo presentato da Paolo Del Debbio in prossimità del civico 78 di Corso Novara, sono stati vittime di un assalto: un ragazzo incappucciato e armato di mazza chiodata ha preso a mazzate il parabrezza della vettura dei colleghi di Mediaset. L’autore del raid ha sfondato il vetro posteriore della vettura, poi ha preso a mazzate, scheggiandolo, xche il vetro davanti, lato passeggero, e il parabrezza. Nessuno per fortuna è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’autore dell’aggressione si era però già dileguato. Da chiarire se il responsabile delle mazzate all’auto fosse uno dei tanti “maranza” della banda di Don Alì.