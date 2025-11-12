Atti vandalici a Novi Ligure: auto con vetri rotti in alcune zone della città

Novi Ligure (Al) – Rabbia e preoccupazione tra i cittadini di Novi Ligure dopo un’ondata di atti vandalici contro auto parcheggiate in strada. Nella notte, diverse auto in Via Urbano Rattazzi sono state trovate con i finestrini infranti. Ma gli episodi non si sono fermati a Via Rattazzi. Sulla pagina Facebook ” Novi Ligure notizie e non solo” i cittadini hanno pubblicato foto di danni simili in altre aree della città, tra cui Viale dei Campionissimi, corso Piave, Via Cavanna e Via Pavese. Le Forze dell’ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili e anche l’amministrazione comunale si è immediatamente attivata. In alcune vie colpite sono presenti telecamere, le cui immagini potrebbero fornire elementi utili alle indagini. Il primo cittadino, Racchino Muliere, ha già chiesto ai Carabinieri di supportare la Polizia Locale nei controlli, soprattutto nelle ore serali, con l’obbiettivo di prevenire ulteriori atti vandalici.