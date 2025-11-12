Furto di gioielli dai morti e negli obitori di Milano: sei indagati

Milano – A far scattare l’allarme sono stati i famigliari dei dei defunti, che hanno visto i propri cari spogliati di gioielli che indossavano quando sono mancati: anelli. orecchini e collane, in un caso anche un dente d’oro. Tutti oggetti che sarebbero spariti dopo il passaggio dei corpi all’obitorio e, in alcuni casi, dalle abitazioni dei defunti. I casi accertati sono sette e si concentrano tra il 2024 e il 2025, ma chi indaga non esclude possano altri risalenti agli anni precedenti. Inquirenti e investigatori sono risaliti anche ad alcuni negozi compro oro, dove i monili sarebbero stati venduti. I furti, secondo quanto finora accertato, sarebbero avvenuti sia nelle sale dell’obitorio di Piazzale Gorini, sia durante gli interventi per il recupero dei cadaveri nelle abitazioni. Lo scorso Settembre sono state eseguite perquisizioni domiciliari nei confronti del indagati. Durante il blitz sono stati sequestrati computer e telefoni. Proprio su questo materiale si stanno concentrando le indagini, svolte anche con la collaborazione dei negozi presso cui sarebbe stata rivenduta la merce. Attraverso questi riscontri gli investigatori stanno cercando di ricostruire eventuali episodi precedenti.