Schianto di un furgone contro un albero a Quattordio: deceduto un uomo

Quattordio (Al) – Drammatico incidente intorno alle 16:30 di ieri lungo il tratto stradale 10 tra Quattordio e Castello di Annone. Un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. Nell’ impatto ha perso la vita il conducente del furgone, un uomo di circa 60 anni, e un’ altra persona che era a bordo del mezzo è rimasta ferita. In base alle prime informazioni raccolte, il passeggero è stato trasportato all’Ospedale di Alessandria in codice verde. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Alessandria e Asti, insieme ai soccorritori del 118 e ai Carabinieri.