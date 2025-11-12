Scippano una donna: agente insegue i malviventi e recupera la refurtiva

Arese ( Mi) – La vittima è un settantenne, aggredita da due individui, nella mattinata di ieri, Martedì 11 Novembre. Un agente fuori servizio, intorno alle 10:50 di ieri, si trovava nei pressi di Piazza Padania, diretto verso Corso XXV Aprile, percorrendo l’area dello scalo merci. In pochi istanti ha visto un uomo, non molto alto, vestito di nero e con volto coperto da foulard, correre sul marciapiede i direzione Piazza Padania tenendo tra le mani una borsetta. Lo stesso agente si è buttato all”inseguimento del malvivente, gridandogli di fermarsi. Questi però ha proseguito la sua corsa lasciando la borsetta a terra. Poco distante dalla borsa è stato rinvenuto un coltellone, scivolato dalle tasche del viaggiatore. Il cellulare ha permesso di risalire al proprietario, un giovane italiano residente ad Arese che potrebbe essere l’autore dello scippo. Coltello e cellulare sono stati consegnati alla stazione dei Carabinieri di Erba per le dovute indagini.