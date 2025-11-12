Spacciava cocaina davanti alla scuola dell’infanzia: arrestato

Lainate (Mi) – Spacciava cocaina fuori dalla scuola dell’infanzia a Lainate usando le aiuole per nascondere la droga. Per questo, un 54 marocchino, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, è stato arrestato ieri pomeriggio dai Poliziotti di Rho- Pero. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni sull’uomo che, muovendosi in bicicletta, spacciava difronte alla Scuola per l’Infanzia, incontrando i clienti nel parcheggio antistante, gli agenti, ieri pomeriggio, si sono appostati sorprendendolo, intorno alle 17, mentre nascondeva le dosi nell’aiuola di un albero. Così lo hanno fermato per un controllo, trovandogli 37 dosi pronte per la cessione, per un totale di 26 grammi di cocaina, oltre a 300 Euro in contanti.