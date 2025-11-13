Pallacanestro Serie A2 – Al paldesio esulta l’Urania Milano: battuta Pistoia 92-77

Desio ( Urania Milano – Estra Pistoia 92-77) –Bella vittoria interna per la Wegreenit Urania Milano che al PalaFitline di Desio regola Pistoia, 92-77. Un sontuoso Taylor (32 alla sirena) guida un collettivo solido con 5 uomini in doppia cifra. Ottimo impatto per Lupusor e D’Almeida, preziosi Sabatini e Cavallero, Gentile fondamentale con una doppia doppia (12 con 10 rimbalzi), non basta Saccaggi (17 punti) ai toscani.I primi 10′ sono sostanzialmente un botta e risposta tra le due formazioni con i toscani che non sfruttano i possessi sprecati da Gentile e soci e rimangono dunque a contatto. Il 5 di Urania è protagonista anche in attacco dato che lui e Taylor firmano 16 dei 21 punti di Urania nel primo periodo. Un break degli ospiti firmato Jazz Johnson e Dellosto riporta i biancorossi sul meno 2 alla prima sirena: 21-19.Al rientro sul parquet, dopo il canestro di Cavalleri, Pistoia ritrova la via del canestro dopo oltre 3′ di digiuno e piazza un 6-0 di parziale. Saccaggi e soci provano ad agguantare la parità in almeno un paio di occasioni ma due mini parziali dei padroni di casa rispediscono Pistoia sul -7 (43-36) a pochi minuti dalla pausa lunga. Servono i liberi di Magro prima e di Knight poi per tornare sul 43-40 definitivo del 20′.Non cambia l’inerzia del match nei primi istanti del terzo periodo con Pistoia che agguanta il pareggio a quota 45 ma non riesce a mantenerlo. L’Estra infatti spreca qualche possesso di troppo nella metà campo offensiva e i lombardi non esitano a muovere la retina e con la tripla di Taylor fanno 58-52. Gli ospiti sfruttano la vena realizzativa di Zanotti, ben servito in un paio di occasioni, per provare a rimettersi in scia ma la tripla di Abega prima e di Taylor poi scavano il primo divario importante tra le due squadre: alla mezz’ora è 70-59. Le speranze biancorosse si riaccendono in maniera fievole con i 7 punti di Saccaggi che portano la contesa sull’82-75 a 4′ dalla fine ma il quinto fallo di Jazz Johnson e lo 0/2 del capitano biancorosso dalla lunetta sentenziano la fine virtuale della partita che arriva poi alla sua conclusione sul 92-77

Urania Milano – Estra Pistoia

Parziali: 21-19/22-21/ 27-19/22-18

Urania Milano: Sabatini 10, Taylor 32, Cavallero 8, Gentile 12, Lupusor 15, Morgillo, Rashed, D’Almeida 12, Abega 3, Rossi NE, Calvio NE, Lo Martire NE. All. Cardani.

Pistoia: Gallo 5, Stoch 5, Alessandrini 7, Dellosto 5, Campogrande NE, Knight 7, Saccaggi 17, Magro 10, Johnson 11, Zanotti 10. All. Della Rosa.

Arbitri Pellicani (Gorizia), Coraggio (Roma), Maschietto (Treviso)