Auto capovolta nel torinese: estratte le due persone a bordo

San Germano (To) – Nel pomeriggio di ieri, 12 Novembre, dopo le 15.30, i Vigili del Fuoco di Santhià sono intervenuti sulla Sp11, fuori dall’abitato di San Germano, per un incidente stradale autonomo dove u’autovettura ha terminato il proprio percorso capovolta con due persone all’interno. L’intervento delle squadre è valso alla collaborazione con u sanitari per l’estrazione dei due malcapitati, si cui uno è stato trasportato presso l’Ospedale per le cure del caso. Presenti sul posto anche la pattuglia dei Carabinieri e i sanitari con la medicalizzata.