Bimbo riporta ustione di secondo grado: trasportato al Gaslini

Villanova (Sv) – Un bambino di 17 mesi è rimasto gravemente ustionato con l’acqua bollente ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. E’ accaduto intorno alle 12:30 a Villanova, nel savonese, in centro storico. Sul posto una ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e l’elicottero Grifo. Il piccolo. dopo aver ricevuto le primissime cure sul posto, è stato trasportato sul veicolo all’Ospedale di Genova. Stando a quanto riferito, avrebbe riportato ustioni di secondo e terzo grado su circa il 60% del corpo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.