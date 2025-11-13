Cinque rapine in tre giorni: arrestato 48 enne

Milano – Ha commesso cinque rapine in soli tre giorni il 48 enne italiano che è stato arrestato e incarcerato a Milano dalla Polizia di Stato. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano ritenuto responsabile di cinque rapine commesse tra il 29 Settembre e il 1 Ottobre scorso. In particolare, gli Agenti della squadra mobile, hanno notato un uomo a bordo di una bicicletta del tutto corrispondente alle descrizioni fornite dell’autore di una rapina a mano armata consumata la sera del 29 Settembre scorso ai danni di un solarium di Piazzale Lugano. I falchi hanno così deciso di procedere al controllo e l’hanno identificato. La successiva perquisizione domiciliare a permesso di rinvenire i vestiti indossati n occasione della rapina e di altri fatti delittuosi oltre che una pistola scacciacani. L’attenta visione delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza, la testimonianza delle vittime e i riconoscimenti fotografici, hanno permesso di raccogliere indizi di reità in relazione alla rapina del solarium e di altre 4 rapine commesse tutte il 10 Ottobre scorso. Il rapinatore, in tutti gli eventi, dopo essersi finto cliente per non destare sospetti ha estratto la pistola al fine di ingenerare timore nelle vittime. Ha sempre fatto accesso a volto scoperto e, al massimo, indossando un cappello. Il totale asportato è stato superiore ad oltre 2 mila euro in tre giorni. Sulla base degli elementi indiziari raccolti, la Procura della Repubblica ha avanzato richiesta di misura cautelare, che è stata disposta dal GIP. L’uomo, dopo l’arresto, è stato quindi condotto al carcere di San Vittore.