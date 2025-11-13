Pallacanestro Serie B – Monferrato cade a Castellanza: Legnano vince 80-63

Castellanza ( Sae Scientifica Legnano – Monferrato Basket 80-63) – La Novipiù Monferrato Basket non riesce a ritrovare la vittoria. Dopo la sconfitta rimediata nella trasferta siciliana di sabato cede il passo sul parquet della “Soevis Arena” contro la SAE Scientifica Legnano, che si impone 80-63 nel turno infrasettimanale dell’undicesima giornata. L’avvio è di marca lombarda, con Legnano più lucida nel trovare ritmo offensivo. Monferrato però, orfana di Martinoni e il lungodegente D’Ambrosio resta pienamente nel match grazie alle iniziative di Zanzottera e Rupil, andando all’intervallo lungo sotto di sole quattro lunghezze (40-36). Nel terzo periodo arriva la svolta: i 4 falli di Zanzottera pesano. I padroni di casa alzano l’intensità difensiva, mentre la Novipiù inizia a faticare maggiormente per costruire tiri puliti. Un break pesante consente a Legnano di prendere margine e di entrare nell’ultimo quarto sul 64-44. Nonostante i tentativi di riavvicinarsi e una buona prova individuale dei suoi esterni, la squadra di coach Corbani non trova il modo di riaprire la gara. Legnano controlla fino alla fine e porta a casa la vittoria con merito. Per la Novipiù spiccano le prestazioni di Zanzottera (23 punti) e Rupil (17 punti con 4 triple). Solido anche Dia, autore di 7 punti e 7 rimbalzi. Prossimo impegno domenica 16 novembre alle ore 18 al PalaEnergica Paolo Ferraris, dove i rossoblù affronteranno Vicenza nella terza partita in otto giorni.

Sae Scientifca Legnano – Monferrato Basket

Parziali: 23-16/17-20/24-8/16 -19

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Andrea Quinti 14 (7/8, 0/0), Mattia Mastroianni 11 (5/5, 0/2), Guglielmo Sodero 11 (1/4, 3/7), Arsenije Stepanovic 11 (4/6, 0/1), Vytenis Cizauskas 10 (1/3, 1/5), Guido Scali 8 (3/6, 0/0), Francesco Oboe 6 (2/5, 0/0), Francesco De capitani 5 (1/3, 1/3), Alessandro Riva 4 (2/4, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/1), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0), Andrea Calleri 0 (0/0, 0/0). Allenatore: Paolo Piazza.

Novipiù Monferrato Basket: Tomas Zanzottera 23 (5/7, 2/4), Marco Rupil 17 (2/4, 4/10), Mamoudou Dia 7 (2/4, 0/0), Francesco Guerra 7 (3/5, 0/6), Francesco Marcucci 4 (0/3, 1/4), Simone Caglio 3 (1/1, 0/5), Vittorio Iacorossi 2 (1/1, 0/1), Lorenzo Zangheri 0 (0/1, 0/3), Alberto Mossi 0 (0/0, 0/0), Destiny Osagie 0 (0/0, 0/2), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Andrei ioan Flueras 0 (0/0, 0/0). Allenatore: Fabio Corbani