Pallacanestro Eurolega – Milano batte anche l’Asvel e mette la terza

Milano ( Olimpia Milano – Asvel Villeurbanne 80-72) – L’Olimpia Milano ottiene la sua quinta vittoria in Eurolega contro l’Asvel Villeurbanne per 80 a 72. Gli uomini di Ettore Messina rimangono in controllo e in vantaggio per tutto il match e alla sirena finale il tabellone recita +8. I mattatori per l’Olimpia sono Brooks (23, letale nel finale con due triple), Bolmaro (15 e 8 rimbalzi), Booker (13) e Mannion (11). Non servono ai francesi gli sforzi di Watson (25) e Traore (19). Continua il momento positivo dell’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo Efes Istanbul e Parigi, ha sconfitto 80-72 anche l’Asvel Villeurbanne cogliendo la terza vittoria di fila in Eurolega. Nonostante un’importante lista di assenze (Brown, Diop e LeDay), alla quale si si sono aggiunti prima della palla a due i nomi di coach Ettore Messina, Marko Guduric e Shavon Shields, l’Olimpia è riuscita a partire forte e comandare per tutto l’arco della partita grazie a una difesa molto solida e a un attacco guidato dalle prove maiuscole di Armoni Brooks (miglior realizzatore con 23 punti e un notevole 5/8 nel tiro dalla lunga distanza), Leandro Bolmaro (15 punti e 8 rimbalzi), Devin Booker (13 punti) e Nico Mannion (11).

Olimpia Milano – Asvel Villeurbanne

Parziali: 18-9/22-23/16-19/24-21

Olimpia Milano: Ellis 6, Bolmaro 15, Ricci 3, Nebo 5, Brooks 23, Mannion 11, Booker 13, Tonut 1, Dunston, Sestina 3, Totè, Flaccadori. Coach Poeta

Asvel Villeurbanne: Seljaas 11, Massa 2, Lighty, Ndiaye 9, Watson 25, Atamna, Ngouama 4, Vautier 2, Traore 19, Harrison. Coach Poupet