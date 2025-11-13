Pallacanestro Serie A – Seconda sconfitta per la Bertram: a Trieste finisce 91-81

Trieste ( Pallacanestro Trieste – Bertram Tortona 91-81) – Arriva la seconda sconfitta lontano dal Nova Arena per la Bertram Tortona di Mario Fioretti, sconfitta 91-81 dalla Pallacanestro Trieste nonostante un avvio che aveva portato i Bianconeri a più 18 nel primo quarto. Partenza a razzo per la Betram, che forza al time-out Trieste sulla tripla di Vital (17 punti) che vale 5-17 per i Bianconeri, che non si fermano fino alla fine del primo quarto. Due triple di Strautins e diverse palle perse forzate ai Biancorossi firmano il più 14 (15-29) dopo i primi dieci minuti. Il secondo quarto, a differenza di inizio partita, è completamente a tinte Biancorosse. Le percentuali del Derthona si normalizzano, mentre salgono i ritmi della squadra di Gonzalez, che grazie alle conversione in lunetta di Moretti e alle conclusioni dall’arco di Ruzzier si riporta ad un singolo possesso di svantaggio (41-43) alla fine del primo tempo. Uscita dall’intervallo, Trieste viene trainata da Ross e Sissoko, che battaglia a canestro con Olejnickzack per il primo vantaggio triestino ( 48-47) a 6:57 sul cronometro. L’equilibrio continua con le triple a distanza ravvicinata dei migliori marcatori del campionato, Vital e Ramsey. Sul finale del terzo quarto continua l’ottima prova del rientrante Strautins con la sua ex squadra, ma Trieste va avanti 64-61. Ad inizio ultimo quarto, la Bertram si riaffaccia in partita con la tripla di Baldasso e la penetrazione di Vital per il temporaneo 66-66 a 8:04 dalla fine. Ad ogni risposta, con Gorham (16 punti e 12 rimbalzi) protagonista, Trieste reagisce dall’arco, prima con Ruzzier e Uthoff, poi con Moretti che sigla il 75-72 casalingo con 4:12 sul cronometro. La Bertram perde lucidità nel finale, dove Ramsey le triple di Brown trascinano Trieste alla vittoria.

Pallacanestro Trieste – Bertram Tortona

Parziali: 15-29/41-43/64-61

Trieste: Toscano – Anderson, Ross 10, Deangeli, Uthoff 6, Ruzzier 16, Sissoko 8, Candussi 3, Iannuzzi, Brown 17, Brooks, Moretti 14, Ramsey 17. Coach Gonzalez

Bertram Tortona: Vital 17, Hubb 14, Gorham 16, Pecchia 2, Chapman, Di Meo, Tandia, Strautins 17, Baldasso 3, Olejnickzack 4, Biligha 2, Rismaa 6. Coach Fioretti

Arbitro: Attard di Siracusa, Nicolini di Palermo, Paglialunga di. Taranto