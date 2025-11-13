Pallacanestro Serie A2 – Torino cade al Palamangano: vince Scafati 75-67

Scafati ( Givova Scafati – Basket Torino 75-67) – Nuova sconfitta per la Reale Mutua Basket Torino, questa volta sul campo di Scafati, in un campionato di Serie A2 davvero combattuto. Arrivano in doppia cifra Allen (19), Teague (14) e Massone (10) ma non basta per avere la meglio sugli avversari. La partita inizia nel segno della tensione, con tante imprecisioni da ambo le parti. E’ il duo composto da Walker e Allen a suonare la carica per i Gialloblù, firmando l maggior parte dei punti scafatesi. Torino risponde con Teague ma non riesce a contenere l’accelerazione della Givova che chiude la prima frazione in vantaggio per 24-18. Nel secondo quarto a spiccare per la Givova, oltre ai noti Walker e Allen, ci sono le prestazioni a rimbalzo di Mascolo e Iannuzzi entrambi a quota 5. Tra gli ospiti si fanno notare Massone e un solido Robert Allen, entrambi son sei punti. Al rientro dagli spogliatoi, la Givova Scafati sembra aver trovato la chiave di volta, mettendo in campo il parziale decisivo. Con un 20 a 15 di frazione, i padroni di casa prendono il largo, toccando il massimo vantaggio e chiudendo il periodo sul 59-47. La Reale Mutua è però una squadra tenace e non ha intenzione di alzare bandiera bianca. Gli ultimi dieci minuti si trasformano in un vero e proprio incubo per Scafati, con gli ospiti che, rosicchiando punto su punto, arrivano fino al meno 5, sul 66-61. La difesa serrata di Torino riesce ad imbrigliare quasi tutti gli attaccanti di Scafati. La resistenza degli ospiti è poi piegata da un’altra bomba di Walker e dalla tripla della vittoria, messa a segno da Pullazi. Il tabellone finale recita 75-67

Givova Scafati – Reale Mutua Torino

Parziali: 24-18/15-14/20-15/ 16-20

Givova Scafati: Walker 25, Chiera, Iannuzi 4, Mollura 7, Alen Terry 18, Italiano, Mascolo 4, Pullazi 6, Caroti 11, Fresno. Coach Vitucci.

Reale Mutua Torino: Schina 3, Bruttini 4, Allen Robert 19, Stazzonelli 4, Massone 10, Cusin 1, Severini 2, Teague 14, Zucca 5, Tortu 5. Coach Moretti

Arbitri: Rudellat di Nuoro, Chersicia di Oggiono, D’Amato di Tivoli