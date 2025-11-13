Uomo colpito da arresto cardiaco: salvato dai Carabinieri

Gavrellona Toce (Vb) – Erano circa le 9.30 di ieri, quando una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Gravellona Toce, ha notato un uomo di circa settant’anni accasciarsi improvvisamente al suolo privo di sensi.Resisi subito conto della gravità della situazione, i carabinieri hanno verificato che l’uomo era incosciente e privo di battito cardiaco. Mentre un militare ha allertato la centrale operativa del 118, il luogotenente Giglio ha effettuato un massaggio cardiaco all’infortunato.I militari hanno quindi immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e le operazioni di defibrillazione con l’apparecchio Dae. Dopo due scariche e diversi minuti di intenso massaggio, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere.Il personale medico, giunto nel frattempo a bordo di ambulanza, ha stabilizzato il paziente e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Domodossola, dove è stato ricoverato per ulteriori accertamenti.