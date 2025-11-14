Calcio Serie C – Non basta il bel gioco mostrato nel secondo tempo per il Bra: sconfitta per 2-1 ad Arezzo

Arezzo ( Arezzo – Bra 2-1) – Seconda sconfitta consecutiva per il Bra che tiene il passo dell’Arezzo solo a tratti, unicamente nella ripresa. Con la vittoria odierna l’Arezzo si riprende, almeno momentaneamente, la testa della classifica, in attesa della gara del Ravenna Domenica. Il primo tempo di Arezzo–Bra si accende già al 4’: De Col mette in mezzo un cross teso, la difesa del Bra respinge ma il pallone rimane lì, al limite dell’area. Arriva in corsa Chierico, che calcia rasoterra con potenza e costringe Renzetti alla parata. Il portiere non trattiene e Pattarello si avventa per primo sulla ribattuta, anticipa Pautassi e viene steso in area. L’arbitro Madonia indica subito il dischetto. La panchina ospite chiede revisione FVS, dopo il controllo la decisione resta, giallo per l’autore del fallo. Il rigore c’è e sul pallone va Pattarello. Il numero 10 amaranto non sbaglia: rincorsa decisa, conclusione bassa, Renzetti indovina l’angolo e tocca il pallone, ma non basta ad evitare la rete. L’Arezzo è avanti 1-0. Nel secondo tempo raddoppio al 55”:’ l’Arezzo parte con un contropiede fulmineo orchestrato da Pattarello, che serve Tavernelli, bravo a rifinire per Cianci. Sembra fatta per il raddoppio: il centravanti si ritrova solo davanti a Renzetti, ma il tiro finisce sul fondo, solo l’arbitro vede una deviazione All’57’’ proprio da quell’angolo arriva il raddoppio: Cianci si fa perdonare, svetta in area e insacca per il 2-0. Al 65′ la partita si riapre improvvisamente: Perrotta entra su Sganzerla in area e Madonia, vicinissimo all’azione, indica subito il dischetto. Bucchi chiede la revisione FVS, ma dopo il controllo l’arbitro conferma la decisione, anche se il contatto non pare chiaro. Baldini non trema davanti alla curva amaranto che lo fischia: destro potente, Venturi intuisce ma non basta. Bra accorcia le distanze, 2-1.

Arezzo – Bra

Gol: pt 9′ Pattarello; st 57′ Cianci, 65′ Baldini

Arezzo (4-3-3) : 22 Venturi; 26 De Col, 13 Gilli, 15 Gigli, 37 Righetti; 14 Meli (82′ Arena), 8 Mawuli ( 46′ Perrotta), 24 Chierico; 10 Pattarello ( 82′ Varela), 71 Cianci, 21 Tavernelli ( 88′ Tito). In panchina: 1 Trombini, 12 Galli, 19 Chiosa, 83 Ferrara. All. Bucchi

Bra (3-5-2): 22 Renzetti; 31 De Santis, 6 Sganzerla, 17 Fiordaliso; 10 Pattassi ( 89′ Morleo), 14 Lionetti, 77 Brambilla, 29 Maressa (78′ La Marca), Cucciniello ( 59′ Lia); 92 Baldini, 9 Di Biase ( 59′ Chiabotto). In panchina: 1 Franzini, 12 Menicucci, 3 Rottensteiner, 4 Cannistrà, 8 Tuzza, 25 Corsi, 27 Campedelli, 36 Rabuffi. All. Nisticò

Arbitro: Madonia di Palermo