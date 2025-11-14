Gattina resta incastrata nel motore di un’auto: salvata

Moncalieri (To) – Un ‘avventura e lieto fine. Una gattina, probabilmente abbandonata da qualche persona, aveva cercato riparo dal freddo nel vano motore di una macchina parcheggiata. Prima che succedesse l’irreparabile, a portarla in salvo ci hanno pensato gli agenti della Polizia di Moncalieri. Il fatto è successo Mercoledì 12 Novembre. Il miagolio del piccolo animale ha richiamato l’attenzione di alcuni passanti che si sono avvicinati all’auto, hanno immaginato cosa fosse successo ed hanno immediatamente chiamato il 112, che in breve ha contattato anche il proprietario della vettura. Gli agenti hanno faticato non poco per estrarre e recuperare la micina spaventata, che era rimasta incastrata nella parte anteriore della vettura. Una volta estratta è stata messa in sicurezza in un trasportino e, grazie ad un rapidissimo passaparola, ha trovato anche una famiglia disposta a prendersene cura e a regalare l’affetto che merita.