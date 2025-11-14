Lite famigliare degenera e un 23 enne aggredisce i Carabinieri

Pozzolo Formigaro (Al) – A Pozzolo Formigaro una lite famigliare degenerata in violenza ha portato all’arresto di un 23 enne. Il giovane, irregolare e già raggiunto da un avviso orale del Questore, si è infatti scagliato contro i Carabinieri che erano intervenuti dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa, preoccupati dalle urla provenienti dall’abitazione. Quando la pattuglia dei Carabinieri è giunta sul posto, ha trovato una situazione particolarmente tesa. Mentre cercavano di riportare la calma, i militari sono stati aggrediti dal giovane, che ha anche gettato alcune sedie dal balcone. Grazie al tempestivo intervento di una seconda pattuglia e del personale sanitario il 23 enne è stato poi bloccato, arrestato e poi sottoposto all’obbligo di firma e al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne.