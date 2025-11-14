Pallacanestro Eurolega – Continua la striscia positiva di Milano: vittoria in volata 88-87

Milano (Olimpia Milano – Olympiakos 88-87) – Nel secondo dei due impegni settimanali in Eurolega, al Forum di Assago l’Emporio Armani Milano bissa l’affermazione ottenuta martedì sera contro Villeurbanne andando a imporsi contro l’Olympiakos Atene per 88-87. Si allunga a quattro la striscia positiva del roster di Ettore Messina (assente perché influenzato e sostituito da Peppe Poeta) presentatosi a quest’appuntamento privo di Shields, Lorenzo Brown, Leday e Nebo. L’Olimpia dà il benvenuto con le bombe di Devin Booker e Armoni Brooks che la spingono fino al 14-7. Gli ellenici impiegano qualche minuto a carburare ma quando ciò avviene è grazie a Vezenkov, firmatario di cinque punti di fila con cui si concretizza il primo sorpasso dell’incontro (14-16). Capitan Ricci prima e poi Guduric ed il veterano Dunston sistemano la situazione. La tripla di Mannion è la ciliegina sulla torta (27-21 al 10’). Il match prosegue su questa falsariga prima che un minimo di brio venga messo da Peters e Dorsey che rimettono tutto in discussione (44-43 al 19’). Dopo la pausa per il tè caldo, l’EA7 macina punti sul tabellone creando un importante divario dagli sfidanti (65-50 grazie a Guduric). Nella fila dell’Olympiakos è Tyler Dorsey a tenere vive le chance di rimonta rosicchiando punti (67-60). L’adrenalina torsa a farsi viva nell’ultimo periodo con Atene che si rifa sotto fino a due lunghezze di svantaggio (84-82) prima dei punti dalla lunetta ad opera di Guduric e Tonut che mettono il risultato in cassaforte.

Olimpia Milano – Olympiakos

Parziali: 27-21/ 20-22/20-13/21-31/

Olimpia Milano: Mannion 6, Ellis 16 5a, Booker 13, Tonut 6, Bolmaro 9 8r, Brooks 15 3r 3s, Ricci 5 3r, Flaccadori ne, Guduric 8 3r, Diop ne, Totè ne, Dunston 10 3r. Coach Poeta.

Olympiacos: Walkup 2 6a, Ward 8, Lee 0, Vezenkov 6 7r, Papanikolaou ne, Dorsey 25, Peters 27 5r, Milutinov 9 5r, Antetokounmpo ne, Hall 0, McKissic 0, Fournier 10. Coach Bartzokas.