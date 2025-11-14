Rapiscono per ore un 17enne e lo abbandonano in una Piazza di Milano

Landriano (Pv) – Nel piccolo comune sospeso nei campi tra Milano e Pavia, un giovane di 17 anni è stato rapito da due ragazzi. I fatti risalgono a Domenica 2 Marzo ma solo oggi le forze dell’ordine hanno trovato i responsabili. Non gli hanno risparmiato niente: lo hanno minacciato, pestato a sangue e caricato a bordo di un’auto, con l’univo obiettivo di recuperare 5mila euro: la cifra che gli chiedono come riscatto. Poi, dopo averlo rapinato e tenuto sotto chiave per ore, lo mollano in una Piazza della periferia di Milano. Adesso, otto mesi dopo il violento agguato, Martedì 11 Novembre, i Carabinieri della stazione di Landriano e di Pavia sono arrivati ai responsabili. I due sono stati arrestati con l’accusa di sequestro di persona a scopo estorsivo e di rapina. Non è chiaro se il rapimento e il pestaggio siano nati in un contesto legato allo spaccio di droga, magari per vendicare un debito ma saldato. I due, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine nonostante la giovane età, hanno desistito quando hanno capito che oltre non potevano andare. L’autorità giudiziaria di Pavia ha disposto per loro il carcere: sono stati trasferiti nella casa circondariale di Pavia.