Spacca bottiglia in testa e cerca di conficcare cacciavate in faccia a un rivale: paura a Sestri Ponente

Genova – Violenza improvvisa ieri in via Puccini, nel quartiere di Sestri Ponente. Un uomo di origini marocchine di 47 anni è stato denunciato per aver aggredito un 33 enne ucraino spaccandogli contro una bottiglia di vetro in testa e tentando poi di colpirlo al volto con un cacciavite. L’episodio, verificatosi intorno alle 16, ha richiesto l’intervento delle volanti e del 118. L’aggressione è scattata senza apparente motivo. Il 47 marocchino , residente nello stesso stabile, ha prima insultato il giovane ucraino, poi ha afferrato una bottiglia di vetro e gliela ha lanciata con violenza contro la testa. Non soddisfatto, ha estratto un cacciavite dalla tasca e ha tentato di colpirlo al volto, urlando minacce. Alcuni passanti hanno assistito alla scena, allertando il 112. Il 33 enne ucraino, nonostante il colpo alla testa, è riuscito a reagire con prontezza: ha parato il fendente e strappato il cacciavite di mano all’aggressore, impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente. L’ambulanza del 118 è intervenuta in pochi minuti, trasportando la vittima all’Opsedale Villa Scassi in codice giallo. Il giovane presentava una ferita vistosa alla testa. Gli agenti delle volanti hanno fermato e identificato il 47 enne sul posto. L’uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni personal i volontarie aggravate.