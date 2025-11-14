Tentano di entrare in un’appartamento: arrestate grazie ai vicini di casa

Novi Ligure (Al) – L’occhio attento di alcuni condomini ha permesso di evitare un furto in un palazzo di Novi Ligure. Notando due persone sospette, i residenti hanno chiamato il 112 e i Carabinieri sono arrivati in pochi minuti, sorprendendo due donne mentre uscivano dallo stabile. Le due, arrivate a Novi da Torino e già note delle Forze dell’Ordine, avevano nascosto nei giacconi vari arnesi da scasso. Le verifiche nel condominio hanno confermato il tentativo di forzare la porta di un’appartamento. Grazie alle segnalazioni dei vicini, il colpo è stato sventato. Le donne sono state arrestate e, dopo la direttissima, rilasciate con il divieto di ritorno a Novi Ligure.