Ubriaco alla guida provoca tamponamento e fugge: rintracciato dalla Polizia

Acqui Terme (Al) – La polizia stradale di Acqui Terme ha rintracciato l’automobilista fuggito dopo un tamponamento. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, aveva fatto immediatamente scattare le ricerche dei poliziotti intervenuti sul posto per raccogliere testimonianze e ogni elemento utile a identificare il responsabile. Grazie alle indagini tempestive, la Stradale è riuscita a trovare l’uomo, che al momento del controllo mostrava evidenti sintomi di alterazione psicofisica. Gli accertamenti hanno confermato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge e la posizione dell’automobilista si è ulteriormente aggravata quando si è rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici in una struttura sanitaria per verificare la possibile assunzione di sostanze stupefacenti. L’automobilista è stato quindi denunciato dalla Polizia di Alessandria per omissione di soccorso, fuga a seguito di incidete con feriti, guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi a test tossicologici. La Polizia stradale ha inoltre fatto scattare il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo.