Auto dopo scontro travolge palo e pedoni, 8 feriti a Milano

Milano – Un incidente con carambola finale su alcuni pedoni si è verificato la scorsa notte a Milano, quando un’auto dopo essersi scontrata con un’altra vettura è finita prima contro un palo della luce, abbattendolo, e poi ha investito alcuni passanti, travolti anche dal palo. Alla fine i feriti sono stati otto: i due conducenti delle macchine e i due passeggeri, e quattro passanti. E’ accaduto poco dopo l’una all’incrocio tra viale Monte Ceneri e via Bartolini, nella zona Nord del capoluogo lombardo.

Le due auto si sono scontrate forse a causa di una mancata precedenza o di una violazione semaforica, e l’autista di una delle due ha perso il controllo del mezzo finendo sul marciapiede, abbattendo il palo della luce e travolgendo i presenti. Alcuni dei feriti infatti presentano traumi ad arti inferiori e bacino per l’investimento, altri a viso e arti superiori per la caduta del palo, altri ancora per l’incidente. Il 118 ha ricoverato quattro persone in codice giallo: si tratta di un 43enne e un 38enne portati al Fatebenefratelli, e di un 22enne e un altro giovane senza documenti portati a Niguarda. Altri quattro sono stati portati in codice verde per traumi minori: si tratta di un 24enne e di un 28enne portati al San Carlo e di un 29enne e un 26enne portati al Policlinico. Le indagini sono in carico alla Polizia Locale.