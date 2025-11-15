Calcio Serie C – La Pro incassa un’altra sconfitta esterna: perde 3-1 a Lumezzane

Lumezzane ( Lumezzane – Pro Vercelli 3-1) Quarta sconfitta esterna per la Pro Vercelli che, dopo aver perso contro Cittadella, Trento e Vicenza, cade anche a Lumezzane battuta per 3-1. La squadra di Santoni nel primo tempo mostra un gioco ampiamente soddisfacente, tenendo testa al Lumezzane e non concedendo grosse palle gol. Nella ripresa irriconoscibile la squadra piemontese che non trova più spazi e non riesce più a innescare i terminali offensivi. Al 34′ vantaggio Lumezzane: gran palla di Malotti in area di rigore per l’inserimento del terzino, gol con il sinistro, palla deviata da Furno ed imparabile per Livieri. Sul finale della prima frazione ecco il pari: contropiede della Pro con l’assist di O.Sow, che dalla trequarti destra lancia sul secondo palo per il gemello, deviazione di fino, con l’esterno destro, con la palla che si infila in rete. Al 73′ il nuovo vantaggio Lumezzane: tutto nasce da una preziosa palla servita al centro area da Malotti, deviazione che favorisce la posizione di Ferro, l’attaccante allungandosi riesce a segnare da posizione favorevole. Al 90′ il gol che fissa l’incontro sul 3-1: Rocca segna a porta sguarnita dopo aver superato in dribbling il portiere.

Lumezzane – Pro Vercelli

Gol: pt 34′ Diodato, 44′ Sow; st 73′ Ferro, 90’Rocca

Lumezzane (4-2-3-1): 50 Drago; 77 Diodato, 15 Ndiaye ( 64′ Pagliari), 29 Gallea, 4 Paghera ( 84′ D’Agostino); 23 Moscati, 8 Rocca; 10 Malotti, 19 Rolando ( 71′ Iori), 11 Ghillani ( 71′ Ferro); 20 Caccavo ( 84′ Deratti). In panchina: 1 Filigheddu, 22 Bonardi, 30 Cantaressa, 37 Ferretti, 39 Serpa, 76 Simoncelli, 95 Motta. All. Troise

Pro Vercelli (4-3-3): 97 Livieri; 19 Furno (79′ Zacchera), 3 Coccolo, 44 Clemente, 18 Piran ( 65′ Pino); 8 Burruano ( 79′ Carosso), 4 El Bouchtaoui, 10 Rutigliano ( 65′ Coppola); 11 Sow Asane, 92 Akpa Akpro, 21 Sow Ouseynou ( 58′ Mallahi). In panchina: 1 Passador, 33 Rosin, 16 Ronchi, 20 Tarantola, 31 Fofana, 78 Anton. All. Santoni

Arbitro: Gasperotti di Rovereto