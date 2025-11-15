Gestiva il supermercato della droga online: ora è in carcere in Italia

Asti – Una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti, ha portato allo smantellamento di un vasta rete di traffico stupefacenti online e all’arresto di un uomo, ritenuto il centro operativo dell’organizzazione. L’inchiesta ha ricostruito come il giovane, descritto come “un nomade digitale”, avesse trascorso circa un anno tra Vietnam e Thailandia, gestendo un vero e proprio mercato virtuale di droga. Attraverso piattaforme web e l’anonimato in rete, pubblicizzava e vendeva un ampio assortimento di sostanze: hashish, Marijuana, eroina, cocaina, ketamina, oppio, Lsd e altri stupefacenti, distribuiti in tutta Italia tramite spedizioni postali e rocker automatici. Gli ingenti proventi dell’attività illecita erano riciclati su conti esteri, poi svuotati tramite frequenti prelievi agli sportelli bancomat. Una volta raccolti gli elementi necessari, la Procura di Asti ha ottenuto dal giudice la misura cautelare in carcere. Alle 7 del mattino del 14 novembre 2025, al suo arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, è stato preso in consegna dalla Polizia di Frontiera Aerea insieme all’aliquota di Polizia Giudiziaria della Procura di Asti. È stato quindi trasferito nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.