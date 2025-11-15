Incendio in un appartamento in via Casartelli: una donna gravemente intossicata

Genova – Un incendio è scoppiato venerdì sera in un appartamento di via Casartelli, nel quartiere di Oregina. Una donna è rimasta gravemente intossicata a causa del fumo respirato.L’allarme è scattato poco prima delle 21.00 in un appartamento al piano terreno all’inizio della via. Le fiamme si sono sviluppate in una camera da letto, per cause ancora da chiarire.Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco, la Croce Blu di Castelletto, la Misericordia, l’automedica Golf 4 del 118 e le forze dell’ordine. Direttamente coinvolta una donna sui sessant’anni, residente nell’appartamento andato a fuoco, portata poi in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova con una grave intossicazione. Il personale sanitario ha soccorso anche un vigile del fuoco che ha accusato un lieve malore, secondo quanto riferito non collegato all’incendio. È stato comunque accompagnato all’ospedale in codice verde per accertamenti.