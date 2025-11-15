Pallacanestro Serie A – Ritorno alla vittoria per la Bertram: Udine sconfitta 90-94 al Palacarnera

Udine ( Apu Old Wild West Udine – Bertram Tortona 90-94) – Torna al successo la Bertram Tortona, che emerge vittoriosa per 90-94 dal Palacarnera sconfiggendo una Apu Old Wild West Udine al termine i una battaglia durata 40 minuti. Così come avvenuto Mercoledì al Palatrieste, parte forte la Bertram Tortona, con la tripla di Hubb che vale il più 10 (2-12) a 5:53 nel primo quarto. Udine rientra fino a toccare il -5, ma la tripla di Baldasso porta la Bertran avanti 5-23 alla fine della prima frazione. Nel secondo quarto inizia lo show personale di Strautins, alla seconda partita da ex della sua settimana in trasferta in Friuli. Il lettone sale in cattedra e contribuisce, insieme al solito apporto da protagonista offensivo di Vital, al più 12 (36-48) tortonese dopo due quarti. La squadra di Vertemati continua a rispondere alle folate del Derthona, avvicinandosi anche ad un singolo possesso di svantaggio, ma gli uomini di Fioretti non perdono la concentrazione necessaria. L’alley- oop inchiodato di Olejnickzack tiene a debita distanza i padroni di casa, mentre Strautins risponde all’orgoglio di Alibegovic sul finale del terzo quarto. Nell’ultimo quarto Udine si fa nuovamente sotto sul -4 ( 73-77) con 7:12 sul cronometro dopo una tripla di Ikangi, ma da quel momento la Bertram infila un parziale di 11-4 trainata dalla pericolosità all’arco di Vital. Il finale è tutto firmato Dawkins: il numero 24 friulano segna 10 dei suoi 24 punti negli ultimi due minuti di partita, riportando Udine sotto di appena due punti (87-89). A 25 secondi dalla fine, Vital dall’angolo piazza una tripla, mettendo così in cassaforte il ritorno alla vittoria per i Leoni. Appuntamento ora per il ritorno alla Nova Arena dei Bianconeri, che ospiteranno l’Umana Reyer Venezia Domenica 23 Novembre alle ore 18:00.
Apu Old Wild West Udine – Bertram Tortona
Parziali: 15-23/36-48/62-72
Udine: Alibegovic 12, Spencer, Hickey 21, Pavan N.E., Mekowulu 4, Da Ros 7, Bendzius 5, Brewton 10, Dawkins 26, Calzavara 2, Mizerniuk N.E., Ikangi 3. All. Vertemati.
Tortona: Vital 23, Hubb 12, Gorham 9, Pecchia 2, Chapman 3, Di Meo N.E., Tandia N.E., Strautins 20, Baldasso 8, Olejniczak 15, Biligha, Riismaa 2. All. Fioretti.
Arbitri: Sahin di Messina, Valzani di Taranto, Borgioni di Roma.