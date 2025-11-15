Pallacanestro Serie A2 – Dominata l’Urania Milano dalla prima della classe: vince Pesaro 72-93

Milano ( Urania Milano – Victor Libertas Pesaro 72-93) – Niente da fare per la Wegreenit Urania Milano che deve cedere il passo alla capolista Pesaro, 72-93. Gara dominata dai marchigiani che scappano via trascinati da Tambone e Felder, mai realmente in partita i Wildcats nonostante l’energia di D’Almeida ed il buon rientro di capitan Amato. Sette punti all’esordio per Rogic, solo a giochi fatti arrivano i punti del trio Taylor-Gentile-Cavallero.Inizio a ritmi alti che sembra congeniale agli ospiti, 5 punti filati di Tambone per il 2-7 marchigiano. Prosegue la fuga degli uomini di coach Leka con Felder protagonista, affonda sino a meno 13 la Wegreenit prima del recupero firmato dal rientrante Amato e D’Almeida, 13-19 con la schiacciata dell’ex Piacenza a sigillare il primo parziale. Rabbiosa reazione pesarese in apertura di secondo periodo, Felder innesca De Laurentiis che si fa largo in area colorata, 13-24.Spallata che sembra mandare in corto circuito i Wildcats quella di Felder (13-33), Pesaro che fa un gran lavoro anche difensivo togliendo dal gioco le bocche da fuoco di Urania.Si sblocca l’ex torinese che da l’abbrivio ad un tentativo di rimonta dei padroni di casa, 17-33. Felder resta rebus irrisolvibile per le guardie rossoblu, la Vuelle spegnere il recupero della Wegreenit, Bucarelli dilata a 21 il margine ospite, 17-38. Ci prova con coraggio Urania che rientra a meno 14 con capitan Amato protagonista, 29-43 a metà gara.Dopo la pausa lunga ancora Wildcats da battaglia, a referto dall’arco Sabatini, Pesaro non sbaglia però un colpo da fuori, i soliti indemoniati Tambone e Felder per il più 19, 35-54. Prova in ogni modo a rientrare Urania, con precisione chirurgica la Vuelle spegne ogni tentativo, marchigiani in totale controllo alla penultima sirena, 49-68. Senza particolari sussulti l’ultimo periodo, la fiammata di Gentile, Cavallero e Taylor arriva tardi per tornare in corsa, Pesaro chiude 72-93.

Urania Milano – Victor Libertas Pesaro

Parziali: (13-19, 16-24, 20-25, 23-25)

Wegreenit Urania Milano: Alessandro Gentile 14 (5/13, 0/1), Matteo Cavallero 13 (4/7, 1/3), Kevion Taylor 11 (2/7, 2/6), Ursulo D’almeida 11 (5/8, 0/0), Andrea Amato 10 (1/1, 2/5), Roko Rogic 7 (0/2, 0/0), Gherardo Sabatini 4 (0/1, 1/2), Alessandro Morgillo 2 (1/2, 0/0), Ion Lupusor 0 (0/1, 0/1), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/1), Luca Rossi 0 (0/0, 0/0), Stefano Bracale 0 (0/0, 0/0). Coach Cardani

Victoria Libertas Pesaro: Matteo Tambone 26 (2/5, 7/9), Kay Felder 16 (2/2, 3/6), Lorenzo Bucarelli 11 (2/2, 1/3), Quirino De laurentiis 11 (5/6, 0/0), Regimantas Miniotas 7 (3/6, 0/0), Octavio Maretto 7 (3/3, 0/4), Alessandro Bertini 7 (2/4, 1/4), Nicolo Virginio 5 (1/1, 1/4), Stefano Trucchetti 3 (0/1, 1/1), Eduardo Sakine yassine 0 (0/0, 0/0), Elhadji Fainke 0 (0/0, 0/0). Coach Leka.