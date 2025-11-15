Pallavolo Serie B1- Un’altra vittoria per l’Alessandria Volley: 0-3 a Volpiano

Volpiano (To) ( Academy Volpiano – Acrobatica Alessandria Volley 0-3) – L’acrobatica Alessandria prosegue il suo percorso vincente e conquista anche il campo del Volpiano con un netto 0-3, grazie ai parziali di 17-25/15-25/14-25. La formazione guidata da Napolitano consolida così il primato solitario in classifica, con 17 punti frutto di sei vittorie nelle prime sei giornate di campionato. ” Anche questa sera la squadra ha confermato un’importante solidità di gruppo” commenta Napolitano. ” Avevo chiesto massima concentrazione e le ragazze hanno disputato una buona partita. La classifica non ci deve condizionare: siamo solo all’inizio e dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno per crescere. Da domani penseremo a Mondovì, una squadra molto forte che arriverà ad Alessandria per ottenere risultato. Sarà una gara impegnativa e affronteremo la settimana con la massima attenzione”. Il presidente Andrea La Rosa invita tutta la città a sostenere la squadra in vista del prossimo impegno al Palacima. “Sabato ci serve la spinta di tutti. Porte aperte agli studenti e alle società sportive della provincia, ci aspettiamo una grande partecipazione”.

Academy Volpiano: 19 Gruda, 23 Blengini, 1 Andreotti, 3 Chiuminatto, 18 Trombetta, 7 Chiara, 9 Zia, 12 Simeonov, 14 Masiello, 2 Bisio, 6 Zglavuta, 11 Cirelli, 13 Lodigiani, 5 Domanda, 10 Sciarrotta, 29 Silvestri, 8 Ferreira. Coach Sciarrotta

Alessandria Volley: 5 Balboni, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R.Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano