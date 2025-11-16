Calcio Serie C – Novara corsaro contro l’Alcione: finisce 0-1

Sesto San Giovanni ( Alcione Milano – Novara 0-1) – Il Novara trova una vittoria fondamentale sul campo dell’Alcione Milano e torna a casa con tre punti di enorme valore. A decidere la sfida del “Breda” è il gol di Basso al 71’, un guizzo che spezza l’equilibrio di una partita combattuta e ricca di duelli in ogni zona del campo.La gara resta bloccata per oltre un’ora, con le due squadre attente a non concedere spazi e pronte a ripartire appena possibile. Nella ripresa, però, gli azzurri alzano i giri del motore e trovano la fiammata decisiva proprio con Basso, bravo a concretizzare l’occasione più nitida della partita. Nel finale il Novara è costretto a stringere i denti per via dell’espulsione di Lorenzini all’88’, episodio che trasforma gli ultimi minuti in un assedio dell’Alcione. La difesa azzurra, però, tiene senza sbandare e protegge il risultato fino all’ultimo secondo dei sette minuti di recupero concessi. Per la squadra di Andrea Zanchetta si tratta di una vittoria pesante, ottenuta su un campo difficile e contro una formazione che aveva stupito e non poco, come dimostrano i 24 punti raggiunti fino ad oggi. Un successo che può diventare un punto di svolta nella rincorsa a una classifica più ambiziosa.

Alcione Milano – Novara 0-1

Gol: st 71′ Basso

Alcione Milano (4-3-1-2): 22 Agazzi; 25 Parola ( 45′ Chierichetti), 6 Riappellano, 65 Giorgeschi, 73 Scuderi; 70 Bright, 15 Lanzi, 18 Lopes ( 70′ Olivieri); 10 Pitou; 11 Morselli, 29 Samele ( 69′ Marconi). In panchina. 1 Cecchini, 7 Renault, 17 Rebaudo, 27 Lione, 5 Miculi, 81 Gallazzi, 94 Bertolotti. All. Cusatis

Novara (3-5-2): 1 Boseggia; 15 Khailoti, 26 Lorenzini, 6 Citi; 17 Dell’Erba, 10 Donadio, 8 Di Cosmo, 99 Basso, 70 Valdesi; 9 Alberti, 20 Da Graca ( 90′ Lartey). In panchina. 16 Raffaelli, 22 Andreotti, 4 Malaspina, 7 Lanini, 11 Ledonne, 21 Ranieri, 27 Deseri, 36 Arboscello, 65 Cortese, 71 D’Alessio, 72 Agyemang, 90 Perini. All. Zanchetta

Arbitro: Ubaldo di Roma 1