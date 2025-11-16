Calcio Serie D – Tris del Derthona contro la Novaromentin

Tortona ( Derthona – Novaromentin 3-0) – Torna finalmente al successo davanti al proprio pubblico il Derthona che oggi pomeriggio tra le mura amiche dello Stadio Fausto Coppi ha superato 3-0 la NovaRomentin. Tre punti preziosi per la squadra di mister Pietro Buttu che sale così a quota 17 punti mentre i novaresi rimangono fermi a quota 8. Gara disputata sotto un’acquazzone. Il primo squillo è del Derthona con il tiro di Gerbino che viene parato da Piersanti. Gli ospiti rispondo con un tiro su punizione di Vono che termina però alto. Ancora novaresi poi col il tiro da fuori di Bertelegni a lato non di molto. Alla mezz’ora il Derthona passa: Scalzi viene pescato in area, il suo tiro viene murato da Piersanti che nulla può sul tap-in di Buongiorno. Prima del riposo il raddoppio: Scalzi pennella per Buongiorno che di testa ben appostato sul secondo palo non sbaglia. Nella ripresa al 5′ i Leoncelli chiudono la partita: ancora Scalzi a crossare, questa volta girata vincente di Daffonchio. Di fatto partita in ghiaccio, la NovaRomentin ci prova ancora con una punizione di Vono che però finisce alta, poi spazio per tutti con l’esordio anche dell’ex Juventus e Milan Turco. Finisce così 3-0.





Derthona – Novaromentin

Gol: pt Buongiorno, 44′ Buongiorno; st 5′ Daffonchio

Derthona (3-4-2-1): E. Cizza, L. Gagliardi Torriero, A. Daffonchio, E. Marcaletti, D. Buongiorno (↓ 30 st Taverna), R. Perez ( 40′ st Screpis), F. Patti ( 8′ st Disegni), A. Arcidiacono, T. Gerbino, F. Scalzi (20′ st Turco), A. Tocila ( 23′ st Ferrato)

A disposizione: M. Mandrino, L. L. , C. Nobile, , C. Nani, V. De Simone. All. Buttu Pietro

Novaromentin (4-3-3): M. Piersanti, R. Vono (20′ st Valenti), L. Gozzo ( 10′ st De Lorenzis), T. Bertelegni, C. Oliveri, L. Crivelli, M. Rettore, M. Tunesi ( 10′ st Bignoli), C. Cenci, M. Martiner ( 8′ st Pompilio), N. Pomoni ( 16′ st Bellingardo)

A disposizione: L. Notatore, , I. Silvestri, L. Catania, G., A. , K. Mindruta All: Molluso Marco

Arbitro: Arnese