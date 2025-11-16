Calcio Eccellenza – I Grigi si rialzano subito: vittoria per 0-3 ad Alba.

Alba ( Albese – Alessandria 0-3) – Ecco la reazione dell’Alessandria: i Grigi vincono 0-3 in casa dell’Albese e confermano il primo posto in classifica, dimenticando il ko di settimana scorsa contro il Fossano. Un successo pesantissimo, ottenuto contro una formazione che era reduce da cinque vittorie consecutive e con la porta inviolata da tempo immemore. Nella prima frazione ci prova subito Pellegrini, senza fortuna, mentre sul fronte opposto va registrato il tentativo di Redi, ex Valenzana. Intorno alla metà del tempo si rende due volte pericoloso Piana, che poi al 44′ coglie la traversa con un colpo di testa su assist di Pellegrini. E’ il preludio del vantaggio, di Cociobanu, che riceve palla Grandoni, entra in area e batte Russo in diagonale, mandando l’Alessandria avanti al riposo. Nella ripresa i padroni di casa restano subito in dieci per il rosso sventolato all’ex Muratore e al 12′, puntuali, i Grigi ne approfittano subito: segna Piana, la cui girata di testa si infila nell’angolino alto. Poco dopo Delledonne colpisce la traversa, ma al 21′ Diop realizza la terza rete, chiudendo sostanzialmente il match. Nel finale spazio a: Cargiolli, Boveri, Straneo e Ventre ma il punteggio non cambia più.

Albese – Alessandria

Gol: pt 45′ Cociobanu; st 12′ Piana, 21′ Diop

Albese: Russo, Lazzarin, Muratore, Bellocchio, Grimaldi, Altieri, Delledonne (25’st Burnescu), Vespa (10’st Montesanto), Gomez (12’st Galvagno), Ennasry (30’st Amansour), Redi. In panchina: Ferlisi, Vidotto, Battaglino, Fantone. All. Rosso

Alessandria: Colla; Cociobanu ( 31’st Boveri), Morganti ( 43’st Straneo), Tos ( 38’st Ventre), Cesaretti, Nicco, Diop ( 28’st Cargiolli), Grandoni, Piana, Pellegrini, Cirio. In panchina: Menino, Laureana, Picone, Costanzo. All. Merlo

Arbitro: Urru di Sassari

Note: espulso Muratore all’8′ st per doppia ammonizione , ammoniti: Cesaretti e Nicco