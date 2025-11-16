Pallacanestro Serie A – Al forum passa Trapani: sconfitta Milano 80-86

Milano ( Olimpia Milano – Trapani Shark 80-86) – Alla terza partita in cinque giorni l’Olimpia paga il conto con le fatiche europee che l’hanno prosciugata con un roster ridotto a causa di una lunga serie di infortuni e influenze. Così con merito è Trapani a sbancare per la prima storica volta il Forum vincendo 80-86. Le fatiche dell’Eurolega non si possono non considerare per i biancorossi (5/30 da 3), a maggior ragione in una sfida contro una squadra che ha vinto 7 partite su 8 in Serie A. Non basta la prestazione da 14 punti di un Quinn Ellis ancora positivo, come quella di Armoni Brooks che resta silente per buona parte della gara, ma alla fine chiude con 18 punti con 3 triple segnate negli ultimi minuti per tentare una disperata rimonta. Milano ripresenta Shavon Shields dopo l’influenza (a guidare la squadra è tornato anche coach Ettore Messina), ma è ancora fiacco (4 punti in 20’), mentre è ancora orfana di Josh Nebo e Zach LeDay sotto le plance.

Olimpia Milano – Trapani Shark

Parziali: 15-21; 38-44; 60-65

Milano: Mannion 5, Ellis 14, Booker 13, Tonut 7, Brooks 18, Ricci 13, Flaccadori, Guduric 6, Shields 4, Totè, Dunston. All. Messina

Trapani: Cappelletti 2, Eboua 10, Notae 26, Ford 9, Arcidiacono ne, Rosato 5, Alibegovic 10, Allen 11, Pugliatti ne, Petrucelli 5, Sanogo, Hurt 8. All. Repesa