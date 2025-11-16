Pallacanestro Serie A2 – Sconfitta per la Reale Mutua Torino: vince Brindisi 66-72

Torino ( Basket Torino – Valtur Brindisi 66-72) – Prosegue il momento difficile della Reale Mutua Basket Torino, che al Pala Gianni Asti incassa la quinta sconfitta consecutiva. A imporsi è la Valtur Brindisi di coach Piero Bucchi, capace di condurre la gara dall’inizio alla fine e di infliggere parziali pesanti ai Gialloblù, ancora alle prese con i problemi che hanno segnato questa prima parte di stagione, a cominciare dalle difficoltà nel tiro da tre (la prima tripla è arrivata soltanto nel terzo quarto). Dopo essere scivolata fino al -21, Torino ha comunque provato a reagire nell’ultimo periodo, trovando energia dalla difesa a zona e dalla leadership di Matteo Schina. Il tentativo di rimonta, però, è stato spento dal talento di Blake Francis, autore di 27 punti. Il punteggio finale recita 66-72, con la Reale Mutua chiamata ora a reagire nei prossimi impegni contro Ruvo di Puglia (in trasferta) e Roseto (al Ruffini).

Basket Torino – Valtur Brindisi

Parziali: (10-17, 12-22, 16-16, 28-17)

Reale Mutua Torino: Robert Allen 18 (7/10, 0/4), Macio Teague 17 (4/8, 1/5), Federico Massone 12 (3/6, 2/4), Matteo Schina 8 (1/4, 2/4), Giovanni Severini 4 (2/2, 0/3), Umberto Stazzonelli 4 (2/2, 0/0), Marco Cusin 2 (1/5, 0/0), Lorenzo Tortu’ 1 (0/1, 0/1), Davide Bruttini 0 (0/5, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Coach Moretti

Valtur Brindisi: Blake Francis 27 (2/5, 7/9), Gabriele Miani 13 (4/6, 1/2), Giovanni Vildera 10 (5/10, 0/0), Zach Copeland 10 (2/2, 2/6), Ethan Esposito 6 (2/3, 0/1), Andrea Cinciarini 4 (1/4, 0/2), Aristide Mouaha 2 (0/0, 0/2), Todor Radonjic 0 (0/2, 0/3), Lorenzo Maspero 0 (0/0, 0/0), Jakub Wojciechowski 0 (0/0, 0/0). Coach Bucchi