Pallacanestro Serie B – Monferrato battuto al Palaferraris da Vicenza: finisce 75-88

Casale Monferrato – (Monferrato Basket – Energia Vicenza 75-88) – La Novipiù Monferrato Basket riceve al “PalaEnergica Paolo Ferraris” la S4 Energia Vicenza di coach Ghirelli, una squadra con 7 vittorie casalinghe ma ancora a secco in trasferta. Per coach Corbani la buona notizia iniziale è la presenza di capitan Martinoni; dopo l’assenza per i postumi di una brutta caduta, il numero 14 rossoblu torna a disposizione e viene schierato nel quintetto inziiale. Dopo un primo tempo dominato dalla difese, la partita diventa equilibrata e spettacolare; a Gasparin e Preti risponde un funambolico Guerra cheall’intervallo fissa il punteggio sul 45 pari. Nel terzo quarto Vicenza produce il suo massimo sforzo offensivo; la MB sembra subire l’energia della S4 Energia rimanendo con un paio di possessi di svantaggio. Nell’ultima e decisiva frazione alla MB mancano la lucidità e le energie per attuare la rimonta. Coach Ghirelli comprende ogni momento del match, fermando il gioco appena l’inerzia sembra premiare la MB. E così, con merito, la S4 Vicenza si aggiudica il match con il punteggio di 75-88.

Monferrato Basket – Energia Vicenza

Parziali: (16-19; 45-45; 60-65)

Monferrato Basket.: Guerra 24 (6/9, 3/6), Zanzottera 13 (4/8, 1/4), Rupil 13 (2/6, 3/5), Martinoni 10 (4/7, 0/1), Caglio 7 (2/3, 1/3), Marcucci 5 (2/4, 0/4), Osagie 3 (1/2 da tre), Zangheri (0/1, 0/1), Dia. Mossi, Basta, Iacorossi n.e. All. F. Corbani.

Energia Vicenza: Gasparin 28 (7/9, 4/5), Beretta 16 (3/5, 3/3), Preti 12 (2/6, 2/2), Pisano 11 (5/6, 0/1), Marangoni 9 (1/4, 2/6), Vanin 8 (3/7), Ucles Belmonte 4 (2/6), Da Campo (0/5, 0/1), Carr (0/1). Marchet n.e. All. G. Ghirelli.