Serie B interregionale – il Gulliver Derthona travolge Saronno e conquista la quarta vittoria stagionale

Saronno ( Robur Saronno – Gulliver Derthona 71-93) – Nell’ottava giornata del campionato di Serie B Interregionale Conference Nord, il Gulliver Supermercati Derthona conquista un’importante vittoria esterna superando Saronno con il punteggio di 71-93. L’avvio del match vede entrambe le formazioni rispondersi colpo su colpo, mantenendosi vicine nel punteggio. A metà del secondo quarto è Saronno a tentare il primo allungo, ma la reazione bianconera è immediata: Derthona rimargina rapidamente il divario e il canestro di Molteni a 10 secondi dall’intervallo lungo fissa il risultato sul 41-39 in favore dei padroni di casa. Al rientro dagli spogliatoi cambia l’inerzia del match: Josovic e Bellinaso salgono in cattedra, guidando il primo, decisivo break bianconero. Il parziale di 26-19 del terzo periodo consente al Gulliver di chiudere avanti sul 60-65. L’ultimo quarto vede un Derthona determinato in difesa: due ottime azioni difensive in avvio costringono i padroni di casa a diversi errori, favorendo il definitivo allungo.

Robur Saronno – Gulliver Derthona

Parziali: ( 20-20/ 41-39/ 60-65)

Saronno: Panceri ne, Pellegrini 15, Zimonjic 2, Molteni 8, Negri 7, Ventura ne, Ring 2, Pavese 4, Presotto 14, Redaelli 5, Colombo 5, Fioravanti 9. All. Ansaloni

Derthona: Fogliato 7 (8 reb), Bottelli 7 (5 ast), Bresciani 8, Borasi 2, Yally, Wilkinson 3, Pisati, Bellinaso 18 (7/12 da due), Coulibaly 4, Solazzi 3, Josovic 28 (9/14 da due, 3/6 da tre, 4/4 ai liberi, 10 reb), Taverna 13. All. Talpo, Ass. Fanaletti