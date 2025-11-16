Serie B Interregionale – Sconfitta a Siena per la Junior Casale: finisce 72-64

Siena ( Vismederi Costone Siena – Junior Casale 72-64) – Niente da fare per la Junior Casale che al cospetto della prima della classe è costretta a cedere per 72-64. Alla Junior Casale va il merito va il merito di aver provato a frenare la corsa dei gialloverdi fino alla fine nonostante il forfait di Avonto arrivato nel corso del secondo quarto per un colpo subito. Il primo canestro della sfida è di Raiteri, che manda a segno una tripla. Nasello risponde, mentre il primo vantaggio gialloverde porta la firma di Zocca, ben supportato da Ballabio, per l’11-7. Siena arriva anche al +5, ancora trascinata da capitan Nasello, ma Azzano e Avonto rimettono tutto in equilibrio sul 15-15.Nel minuto e mezzo finale del quarto, però, le giocate di Zocca e Ballabio spingono il Costone sul 22-15, prima che il buzzer beater di Zeneli fissi addirittura il +10.I casalaschi aprono il secondo periodo con un parziale di 6-0. Nasello interrompe la striscia, ma Ravioli e Sirchia riportano gli ospiti sul +2. Il controsorpasso toscano arriva grazie a Ballabio e Matteo Paoli, entrambi a segno da tre, mentre Rosso firma sei punti consecutivi che valgono il 41-33 a 2’30” dall’intervallo lungo. Un’altra tripla, stavolta di De Marchi, seguita dal canestro di Nasello, permette a Siena di andare al riposo sul 46-34. Raiteri e Ruiu provano a riportare sotto i monferrini, ma il canestro di Nasello e soprattutto le due bombe di Paoli spingono il Costone fino al 57-38. Sirchia e Galdiolo interrompono il break e riportano i rossoblù a -11. In questa fase sono i punti di Zeneli a tenere gli ospiti a distanza di sicurezza e a fissare il 63-50 di fine terzo quarto.Ballabio firma subito il +15 in avvio di ultima frazione, ma gli ospiti non intendono arrendersi e si riportano sul -9 a 6’17” dalla sirena. A ristabilire la doppia cifra di vantaggio pensa Rosso. De Ros risponde con una tripla, Ballabio trova il canestro in penetrazione, ma la bomba di Sirchia vale il 70-62 a 2’ dal termine. Nel finale, tuttavia, il Costone gestisce con lucidità, chiude gli spazi e spegne ogni tentativo di rimonta avversaria. Alla sirena finale il tabellone del PalaOrlandi recita 72-64.

Vismederi Costone Siena – Junior Casale

Parziali: (25-15/46-34/63-50)

Vismederi Costone Siena: Masciarelli, Zocca 6, Massari, Nasello 18, Paoli 12, De Marchi 3, Zeneli 8, Nannipieri, Ballabio 15, Rosso 10. Coach Belletti

Junior Casale: De Ros 3, Bertaina, Sirchia 11, Alberione 3, Galdiolo 10, Comin, Avonto 10, Francione 4, Ruiu 4, Ravioli 6, Raiteri 5, Azzano 8. Coach Degiovanni

Arbitri: Cirenei, Cavasin