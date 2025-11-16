Uomo da in escandescenze al Comando: denunciato

Valenza (Al) –La Polizia locale di Valenza denunciato un uomo per violenza, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico. Giovedì mattina il cittadino, già in evidente stato di agitazione, si era presentato al Comando di Viale Santuario per sporgere una querela , ritenuta però infondata . L’uomo ha quindi dato in escandescenze buttandosi a terra e inveendo contro il personale. Dopo essersi allontanato l’uomo è’ stato raggiunto dagli agenti e li ha minacciati, procurando loro ferite guaribili in cinque giorni.