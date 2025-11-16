Violentissimo incidente in Viale Testi: un 21 enne in condizioni critiche

Milano – Gravissimo incidente questa mattina, all’alba intorno alle 6.30, lungo viale Fulvio Testi all’altezza del civico 110, poco distante dalla fermata Bicocca della metro. Per motivi ancora da accertare una Mercedes classe G Brabus e una Opel Corsa si sono scontrate violentemente. L’impatto è stato devastante, il fuoristrada si è ribaltato finendo distrutto, mentre l’utilitaria è stata coinvolta nella parte anteriore. Quattro le persone coinvolte, di cui una in condizioni gravissime: un 21 enne ( il più grave portato al Nicaguarda) , un 23enne, una donna di 30 anni e un uomo di 32. Tre delle persone ferite erano sul Mercedes che si è ribaltato, tra cui proprio il giovane in condizioni critiche. Gli altri due sono stati portati al San Raffaele e al Policlinico ma in codice giallo. Sulla Opel Corsa c’era unvece una sola persona, risultata positiva al drug test, che ha richiesto un’ambulanza perché dolorante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i soccorritori in forze: quattro ambulanze e tre automediche.