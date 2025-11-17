Aggressione in Piazza Galimberti: 63 enne accoltellato e portato in ospedale

Torino –Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri, 16 novembre, a Torino, in piazza Galimberti. Intorno alle 18, il 118 di Azienda Zero è intervenuto per soccorrere un uomo di 63 anni. Aveva diverse ferite d’arma da taglio alla testa e a un avambraccio. Il paziente è stato trasportato all’ospedale CTO di Torino, in codice rosso. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato, a cui l’uomo ha raccontato di essere stato aggredito. Non è chiaro chi sia l’aggressore. Sono in corso accertamenti per individuarlo. In strada, restano diverse macchie di sangue, analizzate dagli agenti della polizia scientifica.