Spacciatore prova a scappare vedendo la Polizia: arrestato

Milano – Ha visto la volante della polizia e ha pensato di iniziare a scappare. Gli agenti non hanno perso un secondo e lo hanno bloccato. L’uomo aveva con sé droga e soldi, nonché il materiale per confezionare le dosi, ed è stato arrestato. È successo sabato sera in via Ada Negri a Milano, zona Vigentino, alle nove meno un quarto. Gli agenti hanno notato l’uomo, un giovane di 20 anni, e lui ha notato a sua volta gli agenti, cambiando improvvisamente direzione. I poliziotti lo hanno brevemente inseguito e catturato.Alla perquisizione, aveva con sé 200 grammi di hashish, 1.800 euro in contanti, un bilancino di precisione e cellophane per confezionare le dosi di droga. Così è scattato l’arresto: il 20enne risponde di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.