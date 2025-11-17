Trovato ubriaco in giro di notte, era in prova ai servizi sociali: arrestato

Basaluzzo ( Al) – Già sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale per reati contro la persona commessi nel Torinese, un uomo di 40 anni è stato arrestato per violazione della misura alternativa alla detenzione in carcere daiCarabinieri di Capriata d’Orba. L’uomo avrebbe dovuto rispettare l’obbligo di permanenza in casa di sera e di notte.Durante un controllo, però, i Carabinieri non lo hanno trovato nel proprio domicilio e, dopo aver fatto scattare le ricerche, lo hanno individuato a bordo di un’auto. Fermato dalla pattuglia, il 40enne è risultato anche positivo all’alcol test. Davanti alle contestazioni dei militari, inoltre, ha brandito una bottiglia di birra e ha minacciato gli operanti, che lo hanno contenuto e arrestato. L’Autorità Giudiziaria, a seguito di processo per direttissima, ha disposto l’aggravamento della misura in atto con la detenzione in carcere. Come già segnalato dai Carabinieri, infatti, il 40enne aveva già violato le prescrizioni in passato.