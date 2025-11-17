Calcio Serie D – Valenzana Mado piegata dal Ligorna: un gol per tempo e finisce 2-0

Genova ( Ligorna – Valenzana Mado 2-0) – Vittoria convincente per il Ligorna, che supera per 2-0 la Valenzana Mado al termine di una partita ben gestita e ricca di occasioni. Decisive le reti di Busto nel primo tempo e di Vitali nel finale. La gara si apre con i padroni di casa subito in avanti: all’11′ Busto lascia partire un sinistro insidioso dal limite, ma Canegallo si distende alla sua sinistra e devia in corner. È il preludio del del vantaggio, che arriva al 25′: l’attaccante argentino si fa trovare pronto in area e con il destro batte il portiere ospite, portando il Ligorna sull’1-0. Il raddoppio arriva in pieno recupero, al 91′: con il portiere ospite salito per cercare il pareggio su calcio d’angolo, Vitali recupera palla sulla sinistra e dalla trequarti infila la porta, siglando il definitivo 2-0. Tre punti meritati per un Ligorna compatto, organizzato e sempre propositivo, che conferma la propria crescita e resta nelle zone alte della classifica.

Gol: 25′ Busto, 91′ Vitali

Ligorna: Rodriguez, Dellepiane, Carlini, Miccoli, Scannapieco, Pastore (93′ Vassallo), Rosa (79′ Khiari), Busto (79′ Vitali), Sabbione, Piredda, Costantino. In panchina: Corci, Vernetti, Moramarco, Colombo, Lurani, Tiana. Mister: Pastorino.

Valenza Mado: Canegallo, Chelli, Saidi, Greco, Doria, Ciliberto (63′ Majore), C. Megna (78′ Torre), Ciletta (51′ Massaro), Venneri, Manasiev (72′ Toniato), West (78′ Ragni). In panchina: Losa, Garlando, Megna E., Palazzo,. Mister: Pellegrini.

Arbitro: Iorfida di Collegno