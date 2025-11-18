Allarame legionella a Milano, 11 contagiati e un morto: analisi a tappeto nel quartiere

Milano – Un nuovo focolaio di legionella ha colpito un quartiere di Milano. Sono 11 i casi finora segnalati, di cui una vittima e otto persone ricoverate. Lo conferma Ats Città metropolitana di Milano. Il focolaio di legionella è stato rilevato nel quartiere di San Siro, nelle adiacenze di via Rembrandt. Finora i casi registrati sono 11 (tutti con fattori di rischio predisponenti per l’infezione) e tra loro c’è stato anche un decesso. Altre otto persone sono ricoverate in ospedale. La legionella è un batterio che vive negli ambienti acquatici, in particolare in impianti idrici, serbatoi e tubature dove le temperature arrivano a 25-45 gradi, in presenza di acqua stagnante, incrostazioni e sedimenti. Il contagio, spiega Ats Milano, avviene tramite inalazione di minuscole gocce. Non è invece possibile che il batterio venga passato da persona a persona, tramite alimenti o bevendo l’acqua.