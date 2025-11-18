Giovane automobilista guida senza patente, con auto sequestrata e senza assicurazione

Alpignano (To) – Durante l’attività di prevenzione e controllo del territorio, inserita nel progetto Urban Security, gli agenti hanno intercettato un giovane automobilista alla guida di una Fiat Panda sprovvista di assicurazione obbligatoria, scaduta da mesi. Grazie ai sistemi telematici, il veicolo è stato immediatamente fermato in sicurezza. Il conducente, un cittadino italiano residente ad Alpignano, ha spontaneamente ammesso di guidare senza patente e senza assicurazione. Gli accertamenti successivi in banca dati hanno rivelato una situazione più grave: il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida e l’episodio rappresenta la quarta violazione specifica commessa negli ultimi due anni. La reiterazione del comportamento ha comportato la denuncia per guida senza patente ai sensi dell’articolo 116 del Codice della Strada. A complicare ulteriormente la sua posizione, l’automobile era già sottoposta a sequestro amministrativo dal maggio precedente, sempre per guida senza patente e mancanza di assicurazione. Nonostante fosse stato nominato custode del veicolo, il conducente aveva ignorato il divieto di circolazione. Il mezzo è stato quindi affidato a un custode giudiziario in vista della confisca definitiva.