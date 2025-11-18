Incidente sul lavoro: operaio fuori pericolo di vita

Tagliolo Monferrato (Al) – Incidente sul lavoro questo Martedì mattina in un capannone industriale a Tagliolo Monferrato. In base alle prime informazioni raccolte, poco prima delle 9 un operaio sarebbe rimasto schiacciato da una cabina elettrica durante le operazioni di spostamento di questa strumentazione. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici dello Spresal. L’uomo non è in pericolo di vita, ha riportato un trauma addominale e una possibile frattura del femore.