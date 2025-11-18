Infortunio sul lavoro all’azienda Paglieri di Alessandria : operaio ustionato

Alessandria – Una mattina complicata questo Martedì ad Alessandria e provincia. Oltre all’incidente a Tagliolo, infatti, intorno alle 10 è avvenuto un altro infortunio sul lavoro, alla azienda Paglieri. In base alle prime informazioni un operaio è rimasto ustionato durante le operazioni di lavaggio della linea: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i tecnici dello Spresal, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente. L’operaio ha riportato una ustione di primo grado. Ora si trova in ospedale in codice giallo.