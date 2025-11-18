Sorprendono i ladri in casa, una coppia viene malmenata

Ozegna (To) – Rapinati e malmenati. E’ successo la scorsa sera a Ozegna a una coppia che ha sorpreso tre malviventi all’interno della propria abitazione. Si erano introdotti in casa mentre i proprietari erano fuori. Quando i due sono rientrati, i tre armati di cacciavite e a volto coperto hanno cominciato una colluttazione nella quale hanno ferito il marito alla testa. Scappati a bordo di un’auto rubata e ritrovata a Costelle Torinese, hanno fatto perdere le loro tracce. Indagano i Carabinieri di Ivrea che sono al lavoro per rintracciarli. Il marito è stato trasportato all’ospedale di Ivrea per accertamenti.